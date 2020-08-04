انفجار ضخم يهز العاصمة اللبنانية بيروت خلَّف أضراراً بمنزل رفيق الحريري (فيديو)
يمن شباب نت - متابعات
الثلاثاء, 04 أغسطس, 2020 - 07:29 مساءً
سُمع دوي انفجار هائل في العاصمة اللبنانية بيروت الثلاثاء 4 أغسطس/آب 2020، وشوهد دخان كثيف يتصاعد في سماء المدينة، بينما أشارت وسائل إعلام لبنانية أن الانفجار وقع في مدخل بيت الوسط في بيروت بالقرب من منزل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.
إذ قال شاهد من رويترز وقناة العربية التلفزيونية إن "انفجاراً هائلاً سمع في العاصمة اللبنانية بيروت وشوهد دخان كثيف يتصاعد في سماء المدينة"، وذكرت المعلومات أنّ "انفجاراً كبيراً وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت وسمعت أصداؤه في العاصمة".
بينما قالت قناة الـ"LBCI"، إنّ "الرئيس سعد الحريري بخير ويتابع اتصالاته"، في حين لم تعرف بعد أسباب الانفجار.
كما ذكرت المعلومات الأولية أنّ "الانفجار وقع في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، وأدى إلى احتراقه جراء انفجار المفرقعات النارية داخله". وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أنّ "الانفجار أدى إلى سقوط عددٍ من الجرحى"، بينما قال مراسل قناة الجزيرة إن هناك إصابات وأضراراً مادية كبيرة في الانفجار.
كما اشارت تقارير إعلامية إلى أن الانفجار الضخم تسبب في أضرار بمجموعة من المباني من بينها منزل سعد الحريري.
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