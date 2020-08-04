كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الإسرائيلي: انفجار بيروت مجرد حادث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، أي إدعاءات بأن إسرائيل ربما تكون مسؤولة عن الانفجار الذي وقع في بيروت.

وفي حديثه منذ قليل على القناة الثانية عشرة الإخبارية الإسرائيلية، قال أشكنازي إنه لا يرى "أي سبب لعدم تصديق التقارير الواردة من بيروت بأن ما حدث كان حادثًا".

يُذكر أن شبكة "سي إن إن" الأمريكية قد تواصلت مع اثنين من المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين أكدا مجددًا على عدم تورط إسرائيل في هذا الانفجار.

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وقال أحد المسؤولين: "لا علاقة لإسرائيل بالحادث".

كان انفجار ضخم قد ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والمصابين، مع توقعات باستمرار ارتفاع أعداد الضحايا، فضلًا عن إلحاق أضرار بالغة بالمنطقة المحيطة.

وقد صرح محافظ مدينة بيروت، مروان عبود، أن بيروت مدينة منكوبة وهناك دمار كبير وما حدث هو غير مسبوق في البلاد.

كما أعلن حسان دياب، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، أن يوم غد الأربعاء سيكون يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار الذي وقع عصر اليوم في مرفأ بيروت.