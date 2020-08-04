كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر لليوم الرابع على التوالي.. الإمارات تسجل صفر وفيات بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم تسجيل أي وفيات من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ24 الماضية، وهذا لليوم الرابع على التوالي.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام"، عن وزارة الصحة الإماراتية قولها، إنه تم الكشف عن 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة.

وذكرت الصحة الإماراتية أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 61352 حالة.

كما أعلنت الوزارة شفاء 227 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض “كوفيد 19” بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يصل مجموع حالات التعافي إلى 55090.

وفي السياق ذاته، ذكرت الصحة الإماراتية أنها أجرت 29398 فحصا جديدا خلال الـ24 ساعة الماضية، تماشيا مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا.

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وشملت الفحوص فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 18,552 مليون إصابة، بينهم أكثر من 700 ألف حالة وفاة، وأكثر من 11,765 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.