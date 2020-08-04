كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الصحة اللبناني: انفجار بيروت أسفر عن عدد كبير من الإصابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حمد حسن وزير الصحة اللبناني، اليوم الثلاثاء، أن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، مساء اليوم، أسفر عن عدد كبير من الإصابات، وخلف أضرارا كبيرة.

وقال حسن، إن حجم الأضرار كبير وأعداد الإصابات مرتفعة جدا"، مضيفا أنه أوعز إلى المستشفيات بمعالجة المصابين على نفقة الوزارة.

وفي نفس السياق، قال محافظ مدينة بيروت مروان عبود، إن بيروت مدينة منكوبة وهناك دمار كبير وما حصل غير مسبوق في لبنان.

كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

Advertisements

وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.

ويأتى ذلك فى ذكرى مرور 15 عاما على مقتل الزعيم السابق رفيق الحريري في تفجير شاحنة ملغومة ببيروت كان بداية لاضطراب الأوضاع الإقليمية، تصدر محكمة أسستها الأمم المتحدة حكمها على أربعة متهمين من حزب الله يوم الجمعة المقبل.

وكان قد تم محاكمة الأعضاء الأربعة في جماعة حزب الله غيابيا بتهمة التخطيط والإعداد للتفجير الذي شهدته العاصمة اللبنانية في 2005، وأسفر عن مقتل رئيس الوزراء اللبناني آنذاك الذي قاد حملة إعمار لبنان بعد حربه الأهلية الطويلة.

وأدى اغتيال رفيق الحريري، إلى احتجاجات شعبية في بيروت وموجة من الضغط الدولي أرغمت سوريا على إنهاء وجودها العسكري الذي ظل قائما في لبنان على مدى 29 عاما بعد أن ربط محقق عينته الأمم المتحدة بينها وبين التفجير.