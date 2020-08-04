سيبقى رهن إشارة النيابة العامة.. خوان كارلوس يغادر إسبانيا اليوم وحديث عن سفره إلى البرتغال أو جمهورية الدومينيكان

غادر العاهل الاسباني خوان كارلوس إسبانيا، اليوم الثلاثاء، بعد قراره النهائي بمواصلة العيش خارج الجارة الشمالية للمغرب.

وأشارت وسائل إعلام إسبانية إلى كون العاهل الاسباني سافر إلى البرتغال أو جمهورية الدومينيكان، بعدما وجه رسالة إلى ابنه العاهل الحالي، أمس الاثنين، يخبره من خلالها بقراره، وتحدثت وسائل إعلام إسبانية عن مضمون الرسالة التي وجهت إلى الملك فيليبي السادس، والتي أرجع من خلالها الملك السابق خوان كارلوس دوافع قرار اختياره العيش خارج إسبانيا إلى انعكاسات أحداث ماضية على حياته الشخصية، والمتعلقة بتحقيق قضائي يتهمه بتلقي أموال من السعودية خلال فترة سابقة.

ورفضت العائلة الملكية الكشف عن وجهة العاهل الاسباني، كما لم تقم بنفي الأخبار التي تحدثت عن شده الرحال إلى البرتغال أو جمهورية الدومينيكان، وهو الموقف ذاته لرئيس الحكومة بيدرو سانشيز، الذي رفض تقديم معلومات لوسائل الإعلام بخصوص وجهة خوان كارلوس.

وكشفت صحيفة “الباييس” الواسعة الانتشار أن محامي العاهل الاسباني خافيير شانسيز أكد أن موكله سيبقى تحت تصرف النيابة العامة في جميع الأوقات لأي إجراء تراه مناسبا “.