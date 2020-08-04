التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة والوفاة بكورونا.. الدار البيضاء وفاس وطنجة ومراكش في المقدمة -التفاصيل

استأثرت 4 مدن مغربية بأغلب حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد التي سجلت بعموم عمالات وأقاليم المملكة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، والتي وصلت 1021 حالة جديدة مؤكدة.

وأكدت وزارة الصحة في تصريحها اليومي بشأن الحصيلة الوبائية في المملكة، اليوم الثلاثاء، أن مدن الدار البيضاء، وفاس، وطنجة، ومراكش، عرفت تسجيل أغلب حالات الإصابة، إذ سجلت جهة الدار البيضاء سطات أكبر حصيلة حيث تأكدت بها 422 حالة جديدة، منها 394 حالة بالدار البيضاء، و11 بالمحمدية، و8 بالنواصر، و4 ببنسليمان، و3 ببرشيد، و2 بالجديدة.

وسجلت جهة طنجة تطوان الحسيمة 179 حالة، منها 106 بطنجة، و25 بمدينة تطوان، و24 بمدينة الحسيمة، و7 بالفحص أنجرة، و6 بمدينة وزان، و5 بشفشاون، 4 بالمضيق، وحالتين بالعرائش.

وسجلت فاس مكناس، 165 حالة، منها 140 بفاس، 16 بمكناس، 7 بالحاجب، و2 بصفرو، 114 حالة بمراكش آسفي، منها 101 بمراكش، 10 باليوسفية، 2 بالصويرة، وحالة بالرحامنة.

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وفي الرباط سلا القنيطرة، سجلت 24 حالة بتمارة، 21 بسلا، 15 بالرابط ، 5 بالخميسات، وحالة القنيطرة وبنسلسيمان، أما بجهة بني ملال خنيفرة، فسجلت 14 حالة ببني ملال، 4 بخريبكة 3 بخنيفرة، وحالة واحدة بالفقيه بن صالح.

وفي درعة تافيلات سجلت، 13 حالة ورزازات، 3 بتنغير وحالة واحدة الراشيدية ميدلت وزاكورة، أما بالشرق فسجلت 6 حالات بجرادة ، 4 بوجدة، 4 بكرسيف، وحالة واحدة بكل من بركان وتاوريرت.

وبجهة سوس ماسة سجلت 13، ومنها 8 بأكادير، و4 بإنزكان، وحالة بتزنيت. فيما سجلت مدينة الداخلة 4 حالات.

أما حالات الوفاة التي سجلت خلال 24 ساعة، والتي بلغت 16 حالة، فسجلت منها 3 بالبيضاء، 3 بمراكش، 2 بمكناس، 2 بفاس، 2 بطنجة، حالة واحدة بكل من الحاجب الحسيمة، تطوان، ما رفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدأ الازمة في المملكة إلى 417 حالة.