سرقسطة الإسباني “يتنفس” الصعداء بعد ضمان مشاركة نجم الرجاء السابق في مباريات السد

تنفس مسؤولو فريق ريال سرقسطة الاسباني الصعداء بعد التوصل بموافقة مسؤولي فريق جنوى الإيطالي بخصوص تمديد عقد المدافع المغربي جواد الياميق بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الرياضي المنقضي.

وكشفت وسائل إعلام محلية بسرقسطة أن جنوى وافق على استمرار الياميق رفقة ريال سرقسطة من خلال تمديد عقده الذي ينتهي يوم خامس من الشهر الجاري.

وشدد المصدر ذاته على كون استمرار الياميق رفقة سرقسطة سيتواصل حتى نهاية مباريات السد التي يراهن عليها الفريق للعودة إلى بطولة الدرجة الأولى لدوري الجارة الشمالية للمغرب.