دياب: ما حصل لن يمر دون حساب وسنعلن حقائق عن المستودع الخطير

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شدد رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، على أن الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، لن يمر دوم حساب، مشددا على أن "المسؤولين عن هذه الكارثة سيدفعون الثمن".

وبحسب الحصيلة الأولية التي أعلنتها وزير الصحة اللبنانية، فإن الانفجار أسفر عن مصرع 50 شخصًا، وإصابة 2750 على الأقل. فيما أفاد شهود أن عشرات الجرحى لا يزالون ممددين في مكان وقوع الانفجار.

وأضاف دياب أن الانفجار وقع في مستودعات في مرفأ بيروت، مشددا إلى أنه "سنعلن حقائق عن هذا المستودع الخطير الموجود منذ 6 أعوام وتحديدا منذ العام 2014".

وتابع في بيان مصور أن "لبنان كله منكوب، إنها نكبة لا يمكن تجاوزها إلا بالعزيمة ووحدة اللبنانيين". كما توجه دياب "بنداء عاجل إلى كل الدول الصديقة والشقيقة التي تحب لبنان أن تقف إلى جاب لبنان وأن تساعدنا على بلسمة جراحنا العميقة".

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن "مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة، القاضي فادي عقيقي، كلّف كافة الأجهزة الأمنية إجراء الاستقصاءات والتحريات وجمع المعلومات لمعرفة حقيقة الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت".

وكان المدير العام للأمن العام اللبناني، عباس إبراهيم، قد رجّح أن يكون الانفجار ناجمًا عن مواد "مصادرة وشديدة الانفجار".

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وقال إبراهيم للصحافيين خلال تفقده المكان "يبدو أن هناك مخزنا لمواد مصادرة منذ سنوات وهي شديدة الانفجار"، مشددًا على ضرورة انتظار نتيجة التحقيقات.

ولم يتوقف صوت سيارات الإسعاف منذ وقوع الانفجار بعيد الساعة السادسة، وهي تجوب كل أنحاء العاصمة ناقلة المصابين الى المستشفيات، بينما انتشرت صور مرعبة لدمار في كل مكان، وساد هلع بين المارة.

ووقع الانفجار عند الساعة السادسة عصرًا، وهز العاصمة بالكامل وطالت أضراره كافة أحيائها حيث تساقط الزجاج في عدد كبير من المباني والمحال والسيارات. كما أفاد أشخاص في جزيرة قبرص المواجهة للبنان عن سماع صوت الانفجار أيضا.

وتحدثت الوكالة الوطنية للإعلام عن "سقوط عدد من الشهداء والجرحى" جراء الانفجار، بينما لا تزال فرق الإسعاف تقصد مكان وقوعه فيما تعمل فرق الإطفاء على إخماد الحريق المتواصل في المرفأ.