شكرا لقرائتكم خبر عن بداية الخير.. الكويت ترسل مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان والان مع التفاصيل

الثلاثاء 4 أغسطس 2020 أعلنت الحكومة الكويتية، اليوم الثلاثاء، عن إرسال مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان، على خلفية التفجير الضخم الذي هز مرفأ بيروت وأسقط 10 قتلى على الأقل ومئات الجرحى.

ومن جانبه، علق حسان دياب، رئيس الحكومة اللبنانية، على الانفجار الذى وقع مرفأ مساء اليوم الثلاثاء، بالعاصمة اللبنانية بيروت، قائلا: "ما حدث لن يمر من دون حساب نحن فى مصيبة ولكننا نتحصن بقول الله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون".

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