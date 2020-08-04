الرئيس اللبناني يدعو لإجتماع طارئ لمجلس الدفاع 

الثلاثاء 4 أغسطس 2020

دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ، الثلاثاء، المجلس الأعلى للدفاع لعقد اجتماع طارئ مساء اليوم الثلاثاء، في قصر بعبدا.



ووجه الجيش اللبناني غلى معالجة تداعيات انفجار بيروت وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة لضبط الأمن.

كما أمر الرئيس اللبناني بتأمين الإيواء للعائلات المتضررة من انفجار بيروت

تابع عون في بيان رئاسي أن :" تفاصيل الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت كبيرة، مطالبا بتقديم الاسعافات إلى الجرحى والمصابين على نفقة وزارة الصحة ، وتأمين الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الاضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات.

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وقال محافظ بيروت، القاضي عبود لوسائل الإعلام اللبنانية، إن: هناك ١٠ مفقودين من بلدية بيروت كانوا يخمدون الحريق الأول قبل وقوع الانفجار .

وتابع: "بيروت منكوبة وهناك دمار كبير وما حصل غير مسبوق في لبنان".

ودفع الجيش اللبناني، بتعزيزات كبيرة عقب الانفجار الهائل في مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت وأسفر عن عشرات الإصابات.

وقالت وسائل إعلام محلية إن سيارات عسكرية تشارك في نقل المصابين جراء الانفجار إلى المستشفيات في بيروت.

واندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي. وكلف وزير الصحة الدكتور حمد حسن، جميع المستشفيات باستقبال الجرحى جراء الانفجار على حساب وزارة الصحة العامة.

وتفقدت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد النجد العاملين في "الوكالة الوطنية للاعلام" وإذاعة لبنان إثر الانفجار، وتمنت للجميع السلامة.