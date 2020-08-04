شكرا لقرائتكم خبر عن أب لبناني يحاول حماية ابنه من انفجار مرفأ بيروت (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، محاولة أب لبناني حماية ابنه الصغير بعد انفجار مرفأ بيروت ووصول شظايا وأدخنة الانفجار إلى داخل منزله.

وهرع الأب بعد الانفجار مباشرة محتضناً ابنه محاولا إبعاده عن الأدخنة وتأثير الانفجار، بالاختباء أسفل منضدة وسط منزله.

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يذكر أن انفجار مرفأ بيروت تسبب في وفاة أكثر من 10 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفيات وإصابة مئات آخرين، وفقا لـ”رويترز”.

وسُمع دوي انفجار، مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة اللبنانية، وشوهدت سحب الدخان تتصاعد في سماء العاصمة بكثافة عقب الانفجار، ووصل صوت الانفجار إلى قبرص.