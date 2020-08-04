شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رئيس وزراء لبنان: كارثة انفجار بيروت لن تمر دون محاسبة المسؤول عنها والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:34 مساءً, 4 أغسطس 2020 م المناطق_متابعات قال رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، إن كارثة انفجار بيروت لن تمر دون محاسبة المسؤول عنها.

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