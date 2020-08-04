شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: مقتل 30 وإصابة 3 آلاف في انفجار بيروت والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير الصحة العامة اللبناني حمد حسن، مقتل 30 شخصاً و3000 جريح، نتيجة الانفجار الكبير الذي هز العاصمة بيروت اليوم. وقال في تصريح له اليوم لدى وصوله إلى مستشفى الروم في بيروت: "لا أعرف ماهية المفرقعات، ولنا اتصالات مع منظمة الصحة لاستقدام طائرة مساعدات من أجل تأمين مستشفيات ميدانية".

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