شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا وبريطانيا: نقف إلى جانب لبنان ومستعدون للدعم والان نبدء بالتفاصيل
وقال وزير الخارجية جان إيف لو دريان في بيان على تويتر: "فرنسا تقف دائما إلى جانب لبنان والشعب اللبناني. وهي مستعدة لتقديم المساعدة وفقا للاحتياجات التي تعبر عنها السلطات اللبنانية".
كما أبدى رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، استعداد بلاده لتقديم كل ما بوسعنا من دعم لبيروت جراء الانفجار.
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