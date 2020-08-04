شكرا لقرائتكم خبر عن «الحريري»: بيروت تستغيث والكلّ مدعو إلى نجدتها والان نبدء بالتفاصيل

قال سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان السابق، إن بيروت تستغيث والإعصار الذي أصابها يدمي القلوب. وتابع عبر "تويتر": "الكلّ مدعو إلى نجدتها والتضامن مع أهلنا في كل الأحياء التي تضررت.. حجم الخسائر أكبر من أن يوصف، والخسارة الأكبر سقوط عشرات القتلى والجرحى. نسأل الله أن يحمي عاصمتنا وشعبنا من كل مكروه".

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