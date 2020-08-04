علاوي يغرد بشان ما حدث في بيروت

غرد زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الثلاثاء، بشان ما حدث في بيروت.
وقال علاوي في تغريدة على "تويتر": انه "لا ينبغي ان تُترك بيروت لتنزف وحدها، فالجميع مطالب بموقف انساني أخوي يداوي جرحها الغائر".
واضاف "لبنان بحاجةٍ ماسةٍ لدعم إخوته واصدقائه في جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الاسلامي، والامم المتحدة، والاتحاد الاوربي والمنظمات الدولية والاغاثية والانسانية".
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