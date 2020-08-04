2020-08-04 | 21:25
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وأكد النادي أن "الجناح الإسباني وقع عقدًا لمدة خمس سنوات".
وكانت المفاوضات بين الناديين قد استمرت طوال الأسابيع الماضية.
ولم يكشف "السكاي بلو" عن القيمة المالية لتلك الصفقة، ولكن التقارير تشير إلى بلوغها 23 مليون يورو.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. مانشستر سيتي يعلن أولى صفقاته في الميركاتو الصيفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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