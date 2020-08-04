رسمياً.. مانشستر سيتي يعلن أولى صفقاته في الميركاتو الصيفي

وذكر مانشستر سيتي في بيان رسمي أنه "قد حصل على خدمات اللاعب فيران توريس من صفوف فالنسيا".

وأكد النادي أن "الجناح الإسباني وقع عقدًا لمدة خمس سنوات".

وكانت المفاوضات بين الناديين قد استمرت طوال الأسابيع الماضية.



ولم يكشف "السكاي بلو" عن القيمة المالية لتلك الصفقة، ولكن التقارير تشير إلى بلوغها 23 مليون يورو.

