دياب: لبنان مصاب بكارثة وكله منكوب

اعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، الثلاثاء، ان لبنان مصاب بكارثة وكله منكوب، متوعدا المسؤولين عن التفجير بدفع الثمن.

وقال دياب في كلمة له ان "بيروت ثكلى ولبنان كله منكوب"، مبينا انها "محنة لا تنفع في مواجهتها الا الوحدة الوطنية".

واضاف ان "ما حصل اليوم لن يمر من دون حساب وسيدفع المسؤولون عنه الثمن"، موجها "نداء عاجلا الى الدول الصديقة والشقيقة بأن تقف الى جانب لبنان وأن تساعدنا على بلسمة جراحنا".