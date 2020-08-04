اصابة لاعب عراقي بانفجار بيروت

ونشر محمد عبر صفحته على "فيسبوك" قائلاً: "الحمدلله.. ولله العظيم الله نجانة من الانفجار ولله لحظة رعب اليوم عشناها في بيروت.. الحمدلله يا رب".

يذكر أن انفجارا ضخما هز مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الثلاثاء، وقالت مصادر لـ"رويترز" إن الانفجار أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، فيما أكد مسؤولون لبنانيون سقوط أعداد كبيرة من الجرحى.



ولم يتم تحديد سبب الانفجار بشكل نهائي ويعتقد أنه وقع في المستدوعات الموجودة بالمرفأ.