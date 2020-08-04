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اصابة لاعب عراقي بانفجار بيروت

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2020-08-04 | 20:41

اصابة لاعب عراقي بانفجار بيروت

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اصيب حارس مرمى نادي الميناء الرياضي، حسنين محمد، بانفجار مرفأ بيروت اليوم الثلاثاء.
ونشر محمد عبر صفحته على "فيسبوك" قائلاً: "الحمدلله.. ولله العظيم الله نجانة من الانفجار ولله لحظة رعب اليوم عشناها في بيروت.. الحمدلله يا رب".

يذكر أن انفجارا ضخما هز مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الثلاثاء، وقالت مصادر لـ"رويترز" إن الانفجار أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، فيما أكد مسؤولون لبنانيون سقوط أعداد كبيرة من الجرحى.


ولم يتم تحديد سبب الانفجار بشكل نهائي ويعتقد أنه وقع في المستدوعات الموجودة بالمرفأ.
محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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