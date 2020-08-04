مصادر طبية: أكثر من 700 جريح حتى الآن جراء الانفجار بمرفأ بيروت

أفادت مصادر طبية لبنانية، الثلاثاء، أن هناك أكثر من 700 جريح حتى الآن جراء الانفجار بمرفأ بيروت.

وقالت مصادر طبية إن مستشفيات بيروت تقوم بتقديم المساعدات الطبية في مواقف السيارات بعد أن امتلأت أسرتها بالجرحى. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مروحيات الجيش اللبناني تشارك في إطفاء النيران التي ما تزال مشتعلة حتى الآن.



ونقلت "رويترز عن شهود عيان ومصادر أمنية أن انفجارا هائلا بالقرب من وسط بيروت أدى لمقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة المئات وأرسل موجات صدمة في أنحاء العاصمة اللبنانية فتهشمت الواجهات الزجاجية للمباني وانهارت الشرفات. ونقلت "رويترز عن شهود عيان ومصادر أمنية أن انفجارا هائلا بالقرب من وسط بيروت أدى لمقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة المئات وأرسل موجات صدمة في أنحاء العاصمة اللبنانية فتهشمت الواجهات الزجاجية للمباني وانهارت الشرفات.

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