فرنسا و"الصحة العالمية" تعرضان مساعدة لبنان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت فرنسا، الثلاثاء، استعدادها لمساعدة لبنان في أعقاب الانفجار الضخم الذي وقع على مقربة من وسط بيروت وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة المئات.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون إن فرنسا تتضامن وتقف مع لبنان بعد انفجار بيروت، كاشفا عن إرسال المساعدات والإسعافات إلى بيروت.

وقال وزير الخارجية جان إيف لو دريان، في بيان على تويتر،: "فرنسا تقف دائما إلى جانب لبنان والشعب اللبناني. وهي مستعدة لتقديم المساعدة وفقا للاحتياجات التي تعبر عنها السلطات اللبنانية".

بدوره، أعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عن استعداد المجلس لتقديم المساعدة والدعم للبنان.

يأتي ذلك فيما، أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها حيال عواقب انفجار بيروت، وقالت إنها تعمل مع الشركاء لتلبية الاحتياجات العاجلة.

ووقع انفجار هائل، في مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.

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ودعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، الثلاثاء، المجلس الأعلى للدفاع لعقد اجتماع طارئ مساء اليوم الثلاثاء، في قصر بعبدا.



ووجه الجيش اللبناني بمعالجة تداعيات انفجار بيروت وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة لضبط الأمن.

كما أمر الرئيس اللبناني بتأمين الإيواء للعائلات المتضررة من انفجار بيروت

وتابع عون، في بيان رئاسي، أن: "تفاصيل الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت كبيرة، مطالبا بتقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين على نفقة وزارة الصحة، وتأمين الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات".

وقال ‏وزير الصحة اللبناني الدكتور حمد حسن إن انفجار مرفأ بيروت أسفر عنه عشرات القتلى وآلاف الجرحي.

وأكد أن الانفجار أسقط نحو ٣٠ قتيلا و٢٥٠٠ مصاب كحصيلة أولية، فضلاً عن تدمير المرفأ بالكامل وخسائر مادية فادحة للبنان.