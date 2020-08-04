شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تبحث كيفية مساعدة لبنان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 أغسطس 2020 أعربت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، عن عميق القلق بشأن الانفجار الذي وقع في لبنان بعد ظهر اليوم، مؤكدةً أن مصر تتابع هذا التطور بكل الاهتمام وتجري الاتصالات اللازمة للوقوف على تفاصيل الأمر، والبحث في كيفية مساعدة لبنان الشقيق في هذا الظرف الدقيق.





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