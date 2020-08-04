انفجار لبنان.. إصابة زوجة رئيس الوزراء وابنته وعدد من مستشاريه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 أغسطس 2020

أسفر انفجار مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، عن إصابة زوجة رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب وابنته وعدد من مستشاريه بجروح.



وأسفر الانفجار عن أضرار في السراي الحكومي، بحسب وسائل إعلام لبنانية.

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وكان حريق كبير في مستودع للمفرقعات تلاه انفجار هائل، وسط حالة من الهلع بين السكان، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي.

ولفتت مصادر إلى أن "الانفجار أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة".

ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.