البيت الأبيض: إدارة ترامب تتابع عن كثب إنفجار بيروت 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 أغسطس 2020

قالت المتحدثة باسم البيت الابيض، كايلي مكناني، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتابع عن كثب الانفجار الذي وقع في بيروت .

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وفي السياق، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة تتابع عن كثب التقارير عن انفجار في بيروت ومستعدة لتقديم ”كل المساعدة الممكنة“.

وذكر أن الوزارة ليست لديها معلومات عن سبب الانفجار، وأضاف أنها تتعاون مع السلطات المحلية لمعرفة ما إذا كان هناك أمريكيون ضمن المصابين.

وقال شهود عيان ومصادر أمنية في بيروت إن انفجارًا هائلًا قرب وسط بيروت قتل عشرة أشخاص على الأقل.