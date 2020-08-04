شكرا لقرائتكم خبر تحرك سعودي لرفع المعاناة عن المتضررين من سيول اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحركت السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لرفع المعاناة عن اليمنيين بعد السيول الكبيرة التي ضربت عددا من المحافظات.

وقدم المركز بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس، مواد إيوائية شملت 40 خيمة و80 بطانية و40 حقيبة إيواء في عزلة الأزهور بمديرية رازح التابعة لمحافظة صعدة، استفاد منها 705 أفراد، في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

وعلى صعيد آخر، واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين، وذلك بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

ونفذ المركز مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية.