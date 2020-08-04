الحوثيون يحولون 80 مدنيا إلى دروع بشرية

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وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة إن الميليشيات تحتجز الأهالي، بمن فيهم المسنون، داخل منازلهم وتمنعهم من النزوح إلى منطقة آمنة بعيدة عن المواجهات، مشيرا أن رجلا قتل مع اثنين من أطفاله، أحدهما يبلغ من العمر 12 عاما والآخر 10 أعوام، إثر انفجار لغم كانت زرعته الميليشيات في الدريهمي.
وطالب النازحون من مدينة الدريهمي منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة بالتدخل والضغط على ميليشيات الحوثي لتسمح للمحتجزين من أهاليهم بالنزوح ومغادرة المنازل التي تقع في خطوط المواجهات وتحت سيطرة الميليشيات.
وأعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني إحباط محاولة حوثية جديدة لإنقاذ عناصرها المحاصرين في الدريهمي بمحافظة الحديدة. وأكد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن الميليشيات الحوثية حاولت فتح ثغرة في محيط مدينة الدريهمي من جهة جنوب شرق مركز المديرية بعملية تسلل انتحارية، مسنودة عناصرها بتغطية نارية كثيفة من الأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية ولكن دون جدوى.
وأخمدت القوات المشتركة مصادر نيران لميليشيات الحوثي طالت الأحياء السكنية في مدينة التحيتا جنوب الحديدة. وقال مصدر عسكري إن الانقلابيين استهدفوا الأحياء السكنية في أطراف مدينة التحيتا بشكل عشوائي.
على صعيد آخر وجهت الحكومة اليمنية مناشدة عاجلة للأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية بسرعة التحرك لإغاثة الأسر المتضررة جراء سيول الأمطار التي ضربت محافطات يمنية عدة.
وطالب وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ليز غراندي، بتوجيه المنظمات الأممية لإرسال الفرق الإغاثية والإنسانية إلى المحافظات المتضررة من سيول الأمطار، ودعا إلى تقديم المساعدات الإغاثية الطارئة للمتضررين، ومساندة جهود السلطات المحلية في مواجهة تداعيات وآثار الأمطار والسيول.
وكان نحو 20 شخصا لقوا حتفهم خلال الأسبوعين الماضيين جراء السيول التي ضربت محافظات عدة في اليمن، فيما تضررت آلاف الأسر ودمرت آلاف المنازل، خصوصا الخاصة بالنازحين، وفق تقديرات رسمية.
وفي مأرب أدت الأمطار الغزيرة والسيول على المحافظة خلال اليومين الماضيين إلى وفاة 17 شخصا بينهم 8 أطفال، حسب مكتب الصحة بالمحافظة. وفي مدينة عمران انهار سد الرونة بمنطقة حبابة في محافظة عمران الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي نتيجة الأمطار الغزيرة والمستمرة، واجتاحت المياه المناطق المجاورة للسد، والتي غطت مساحات واسعة.
وفي السياق أكدت مفوضية اللاجئين الأممية أن الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها محافظتا حجة والحديدة تسببت بأضرار طالت أكثر من 9,000 عائلة. وأكدت المنظمة الدولية أن فرق المساعدة التابعة لها سارعت إلى مساعدة آلاف الأشخاص وتوفير المواد الإغاثية.
مشاهدات يمنية
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