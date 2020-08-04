الجزائر تعيد فتح المساجد والشواطئ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - A A أمر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بالشروع في الفتح التدريجي للمساجد والشواطئ مع الحفاظ على إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وأوضح المجلس الأعلى للأمن في بيان له بعد انتهاء اجتماعه أمس، أن الإجراء سيشمل في المرحلة الأولى المساجد الكبرى التي تصل قدرة استيعابها ألف مصل، على أن تكون متبوعة فيما بعد بفتح المساجد الأخرى شريطة احترام التدابير الوقائية من الوباء. وأمر الرئيس تبون وفقا للبيان السلطات فيما يتعلق بفتح الشواطئ والمنتزهات بحضور أمني مكثف في الميدان والسهر على حسن تنفيذ تعليمات التباعد بين المصطافين وارتداء الكمامة. الرئيس الجزائري عبدالمجيد

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