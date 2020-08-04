شكرا لقرائتكم خبر رئيس وزراء الكويت: صحة أمير البلاد في تحسن ملحوظ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح أمس، أن صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في «تحسن ملحوظ». وتمنى الشيخ صباح الخالد في مداخلة له بجلسة مجلس الأمة العادية أمس، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن يمن الله على أمير الكويت بالشفاء العاجل، وأن يعود قريبا إلى دولة الكويت. ويوجد أمير الكويت حاليا في الولايات المتحدة لاستكمال العلاج بعد الخضوع لعملية جراحية، بعدما أجرى عملية جراحية أواخر الشهر الماضي تكللت بالنجاح، بحسب ما أعلنه الديوان الأميري، وصدر أمر أميري بالاستعانة بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية موقتا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء الكويت: صحة أمير البلاد في تحسن ملحوظ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.