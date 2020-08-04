شكرا لقرائتكم خبر وزيرة الإعلام اللبنانية: استقالتي كذبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفت وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبدالصمد نجد أمس، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن لقاء مصغر لمناقشة استقالتها.

ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن الوزيرة قولها إن «الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا، وهو يصب في سياق الأخبار الكاذبة والمضللة».

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب وقعا أمس مرسومين بقبول استقالة وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، وتعيين شربل وهبة وزيرا جديدا للخارجية.

ويشهد لبنان التدهور الاقتصادي الأسوأ في تاريخه الحديث، خصوصا مع خسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها أمام الدولار، ما تسبب بتآكل القدرة الشرائية، وتعثرت محادثات أجرتها البلاد مع صندوق النقد الدولي، في ظل غياب الإصلاحات ووسط خلافات بين الحكومة والبنوك بشأن نطاق الخسائر المالية في لبنان.

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وفي أول ظهور له، أدان وزير الخارجية اللبناني الجديد، شربل وهبة، الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، مؤكدا تمسك بلاده بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701 ومبدأ ترسيم الحدود.

ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن وهبة قوله، خلال مراسم تسلم مهام منصبه بوزارة الخارجية والتي حضرها وزير الخارجية المستقيل ناصيف حتي «ستعمل وزارة الخارجية على الورقة التي أقرها مجلس الوزراء بشأن عودة النازحين على أمل تحقيق العودة الآمنة للنازحين إلى ديارهم للتخفيف من العبء عليهم وسنلتزم رفض التوطين وتأمين العودة للفلسطينيين».

وأكد أنه سيكون «العين الساهرة على أداء العاملين في الوزارة وإنتاجيتهم لتفعيل عمل البعثات الخارجية وترشيد الإنفاق وتقوية المبادرات الخارجية وتشجيع اللبنانيين المنتشرين على الاستفادة من قانون استعادة الجنسية».