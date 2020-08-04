42% من الأتراك يكرهون إردوغان

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وأعلن رئيس المركز كمال أوزكيراز أن 42.1% أبدوا عدم إعجابهم بالرئيس وزعيم حزب العدالة والتنمية، وحل رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيلتشدار أوغلو، ثانيا حيث أبدى 32.4% ممن شملهم استطلاع الرأي إعجابهم به، وقال 46.3% إن كيلتشدار أوغلو لا يعجبهم.
وحلت زعيمة حزب الخير، ميرال أكشنر، ثالثة في قائمة الزعماء السياسيين الأكثر شعبية في تركيا، حيث أعلن 21.9% أنهم يحبون أكشنر، و54.7% غير معجبين بزعيمة حزب الخير أو «المرأة الحديدية» كما تلقب في تركيا.
وجاء الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، صلاح الدين ديمرتاش رابعا بـ15.3%، بينما أبدى 67.8% عدم إعجابهم بديمرتاش، فيما حل رئيس حزب المستقبل أحمد داوود أوغلو سابعا بـ9.9%، ورئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان ثامنا بـ4.1%.
ولدى سؤال الفئة المستهدفة باستطلاع الرأي عن تفضيلهم للنظام الرئاسي المعمول به الآن في تركيا أو العودة إلى النظام البرلماني، فضل 58.9% النظام البرلماني، فيما قال 32% إنهم يحبذون النظام الرئاسي.
ولم تتوقع غالبية الفئة المستهدفة بالاستطلاع إجراء انتخابات مبكرة ولا تتوقع الغالبية العظمى من المواطنين انتخابات عامة مبكرة في الاستطلاع، حيث أجاب 56.4% بالنفي على السؤال المطروح حول إمكانية انتخابات مبكرة هذا العام، وتوقع 33.5% حدوث الانتخابات المبكرة، لكن 72.3% توقعوا إجراء الانتخابات المبكرة العام المقبل، وقال 15.6% إنهم لا يتوقعون حدوث انتخابات مبكرة العام المقبل.
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