شكرا لقرائتكم خبر 15 قتيلا بين الميليشيات الإيرانية في قصف البوكمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي نحو 15 عنصرا من الميليشيات الموالية لإيران من جنسية عراقية مصرعهم خلال جولات من القصف بطائرات مجهولة، استهدفت مواقع عدة في ريف البوكمال السوري أمس.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، نفذت طائرات حربية مجهولة، فجر أمس طلعات استهدفت مواقع للقوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها، ضمن قاعدة الإمام علي وقرب السكة وعمق بادية البوكمال بريف دير الزور الشرقي، مما أدى لتدمير مواقع ونقاط ومستودعات للأسلحة.

ونقلت المنظمة الحقوقية عن مصادر، قولها إن «آليات عسكرية تابعة لتلك القوات والميليشيات نقلت قتلى وجرحى إلى داخل الأراضي العراقية عقب الضربات، كما استنفرت القوات الإيرانية بكثافة داخل مدينة البوكمال».

وتعرضت مواقع القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها في ريف دير الزور الشرقي، سابقا، لغارات من قبل طائرات تابعة للتحالف الدولي لمحاربة داعش، الذي تقوده واشنطن.

وتنتشر قوات إيرانية وميليشيات تابعة لها في مناطق بريف دير الزور الشرقي، خاصة في المناطق المتاخمة للحدود العراقية، والتي يسيطر عليها من الجانب الآخر للحدود الجيش العراقي، وفصائل الحشد الشعبي.