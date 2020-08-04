كوريا الشمالية تطور رؤوسا نووية حربية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد تقرير سري للأمم المتحدة بأن كوريا الشمالية تحرز تقدما في تطوير أسلحة نووية. وقالت مصادر دبلوماسية نقلا عن التقرير إن كوريا الشمالية «ربما تكون طورت أجهزة نووية صغيرة الحجم لتحتويها الرؤوس الحربية لصواريخها الباليستية». وأكد التقرير المتعلق بالامتثال للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية أن التقييمات استندت إلى معلومات من دولة عضو بالأمم المتحدة. وشدد على أن كوريا الشمالية تواصل برنامجها النووي، بما في ذلك إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب وبناء مفاعل تجريبي للمياه الخفيفة. ويقال إن سعي حاكم كوريا الشمالية كيم جونج أون لتطوير أسلحة نووية ليس سرا، حيث أوضح في خطاب ألقاه قبل أيام قليلة أنه يعد ترسانة بلاده النووية ضمانا أمنيا.

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