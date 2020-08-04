- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. لبناني يهرع لحماية طفله بجسمه لحظة وقوع الانفجار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أظهر فيديو لحظات الرعب التي عاشها رجل لبنان وابنه عند وقوع الانفجار الهائل عصر الثلاثاء في مرفأ بيروت.
ورصد الفيديو، الذي التقطته كاميرا مراقبة موضوعة في صالة داخل أحد المنازل، كيف هرع رجل لبناني لحماية طفله بجسمه لحظة وقوع الانفجار من الزجاج المتطاير بفعل قوة التفجير.
وبدا الهلع ظاهراً على الرجل وابنه، حيث حمل الوالد طفله لحمايته وركض في كل الاتجاهات.
ووقع الانفجار عند الساعة السادسة عصراً، وهز العاصمة بالكامل وطالت أضراره كافة أحيائها حيث تساقط الزجاج في عدد كبير من المباني والمحال والسيارات. كما أفاد أشخاص في جزيرة قبرص المواجهة للبنان عن سماع صوت الانفجار أيضاً.
وسقط أكثر من 30 قتيلاً و3000 جريحاً الانفجار، بينما لا تزال عشرات الإصابات تصل إلى مستشفيات المنطقة.
وأشارت معلومات أولية بأن الانفجار الذي هزّ بيروت الثلاثاء وقع في مخزن لسلاح حزب الله بمرفأ بيروت.
من جهته، رجّح المدير العام للأمن العام اللبناني عباس إبراهيم أن يكون الانفجار الضخم ناجماً عن مواد "مصادرة وشديدة الانفجار".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. لبناني يهرع لحماية طفله بجسمه لحظة وقوع الانفجار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.