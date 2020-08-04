شكرا لقرائتكم فيديو.. لبناني يهرع لحماية طفله بجسمه لحظة وقوع الانفجار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أظهر فيديو لحظات الرعب التي عاشها رجل لبنان وابنه عند وقوع الانفجار الهائل عصر الثلاثاء في مرفأ بيروت.

ورصد الفيديو، الذي التقطته كاميرا مراقبة موضوعة في صالة داخل أحد المنازل، كيف هرع رجل لبناني لحماية طفله بجسمه لحظة وقوع الانفجار من الزجاج المتطاير بفعل قوة التفجير.

وبدا الهلع ظاهراً على الرجل وابنه، حيث حمل الوالد طفله لحمايته وركض في كل الاتجاهات.

Advertisements

طفلة جريحة جراء الانفجار

ووقع الانفجار عند الساعة السادسة عصراً، وهز العاصمة بالكامل وطالت أضراره كافة أحيائها حيث تساقط الزجاج في عدد كبير من المباني والمحال والسيارات. كما أفاد أشخاص في جزيرة قبرص المواجهة للبنان عن سماع صوت الانفجار أيضاً.

وسقط أكثر من 30 قتيلاً و3000 جريحاً الانفجار، بينما لا تزال عشرات الإصابات تصل إلى مستشفيات المنطقة.

وأشارت معلومات أولية بأن الانفجار الذي هزّ بيروت الثلاثاء وقع في مخزن لسلاح حزب الله بمرفأ بيروت.

من جهته، رجّح المدير العام للأمن العام اللبناني عباس إبراهيم أن يكون الانفجار الضخم ناجماً عن مواد "مصادرة وشديدة الانفجار".