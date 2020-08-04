الصحة العالمية: اصابات كورونا في العالم تتخطى 18 مليون إصابة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

أفادت بيانات منظمة الصحة العالمية بتجاوز عدد إصابات فيروس كورونا في العالم 18 مليون إصابة، بعد تسجيل أكثر من 219 ألف حالة إصابة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وقالت المنظمة “بلغ عدد الإصابات في العالم 18 مليون 142 ألف 718 إصابة، وبلغ عدد حالات الوفاة 691 ألف و 13 حالة”.

وسجلت المنظمة “219 ألف 862 حالة إصابة بالمرض و 4278 حالة وفاة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية”.