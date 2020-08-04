- 1/2
- 2/2
جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات
أفادت بيانات منظمة الصحة العالمية بتجاوز عدد إصابات فيروس كورونا في العالم 18 مليون إصابة، بعد تسجيل أكثر من 219 ألف حالة إصابة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.
وقالت المنظمة “بلغ عدد الإصابات في العالم 18 مليون 142 ألف 718 إصابة، وبلغ عدد حالات الوفاة 691 ألف و 13 حالة”.
وسجلت المنظمة “219 ألف 862 حالة إصابة بالمرض و 4278 حالة وفاة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية”.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية: اصابات كورونا في العالم تتخطى 18 مليون إصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.