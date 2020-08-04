بالفيدوهات .. تفاصيل الانفجار العنيف وسط العاصمة اللبنانية بيروت

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بيروت



هز انفجار عنيف، مساء اليوم الثلاثاء، العاصمة اللبنانية بيروت، عقب انفجار مخزن مفرقعات في أحد المستودعات بمرفأ بيروت.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية عن وقوع عدد كبير من الجرحى ونحو عشرة قتلى كإحصائية أولية وأضرار مادية فادحة طالت المباني والاحياء المجاورة للمرفأ.

وبحسب المعلومات الاولية فقد شب حريق في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت تحول الى انفجار كبير.

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وأوعز وزير الصحة اللبناني بنقل جميع الجرحى والمصابين المشافي وعلى حساب الوزارة.

ويقوم الجيش اللبناني وفرق الدفاع المدني في اخماد الحريق، حيث لاتزال أعمدة الدخان تتصاعد إلى السماء حيث يستخدم الجيش اللبناني حوامة لاخماد الحريق الناجم عن الانفجار.

ونوه الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني بأن هناك العديد من الضحايا والإصابات بالمئات والوضع ليس طبيعيا.

واعتبر محافظ العاصمة اللبنانية مروان عبود مدينة بيروت “مدينة منكوبة” وأكد أن حجم الأضرار جراء الانفجار هائل