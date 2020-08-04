شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكرى عن انفجار مرفأ بيروت: المؤامرة على لبنان كبيرة ولا خيار سوى الوحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الكاتب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، على تقديم الدعم للبنان، عقب الانفجار الذى شهده الميناء الرئيسى فى العاصمة منذ قليل، وأسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين.

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وقال بكرى فى تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "لبنان يمضى نحو مصير مجهول ، المؤامرة علي لبنان كبيرة ، اللهم احم لبنان وشعب لبنان، لا خيار أمام لبنان إلا فى وحدة أبنائه ووقف الفوضى والاستمرار فى خيار الإصلاح بعيدا عن أصحاب المصالح والمعادين للبنان وشعبه".

وكانت وزارة الخارجية المصرية، قد أعربت في بيان صادر اليوم الثلاثاء، عن عميق القلق بشأن الانفجار الذي وقع في لبنان بعد ظهر اليوم، مؤكدةً أن مصر تتابع هذا التطور بكل الاهتمام وتجرى الاتصالات اللازمة للوقوف على تفاصيل الأمر، والبحث في كيفية مساعدة لبنان الشقيق فى هذا الظرف الدقيق.