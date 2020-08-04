يونس مندوخ يواجه فريق الرجاء الرياضي مضيفه نادي المغرب التطواني بغيابات وازنة، بداية بفابريس نغوما وبين مالنغو، العالقين في الكونغو، ومحمد الدويك ومحمود بنحليب اللذان يواصلان برنامجهما التأهيلي، وكذا إلياس بسبب عدم الجاهزية.

وسيغيب المهاجم حميد أحداد عن هذه المواجهة، بسبب شعوره بآلام، الطاقم التقني للنسور إلى عدوهو ما جعل الطاقم التقني يفضل عدم المجازفة باللاعب فوق أرضية بعشب اصطناعي.

ويدخل الرجاء هذه المقابلة وعينه على الصدارة في وقت يبتعد بفارق نقطتين عن نادي الوداد الرياضي متصدر الترتيب، ويمني الفوز بنقاطها لمواصلة سلسلة النتائج الايجابية التي قربته من الصدارة.

ويلاقي “النسور الخضر” المغرب التطواني لحساب مؤجل الجولة التاسعة عشر من البطولة الاحترافية، و تجرى المواجهة مساء يوم غد الأربعاء على أرضية ملعب سانية الرمل، انطلاقا من الساعة الثامنة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بحثا عن الصدارة.. الرجاء “يواجه” المغرب التطواني بغيابات وازنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.