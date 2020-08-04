الصحة الإسرائيلية: 7 وفيات و1009 إصابات بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي 7 أشخاص وشٌخصت 1,009 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات التي أوردتها وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الثلاثاء.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة انخفضت إلى 25,435، بعد تعافي 49,829 (121 حالة منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 75,825.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة ارتفع إلى 342، منهم 99 موصولون بأجهزة التنفّس الاصطناعي، وذلك بزيادة 4 حالات عن ما تم تسجيله منتصف الليلة الماضية.

ويرقد في المشافي 752 مريضًا بكورونا، بينهم 146 إصابتهم متوسطة، فيما يتلقى 24,683 مصابا العلاج المنزلي أو في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 19:04 من مساء اليوم، بلغ 15,917؛ علما بأن يوم أمس، الإثنين، شهد تشخيص 1,802 إصابات، بعد إجراء 23,490 فحصا.

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وعلى صلة، أعلن وزير الصحة الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، في وقت سابق، اليوم، أنه سيتم رفع الإغلاق في نهايات الأسبوع، لأنه لم تثبت نجاعتها في منع انتشار فيروس كورونا، فيما قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي، إيتان بن دافيد، أنه سيكون بالإمكان السفر من إسرائيل إلى عشر دول "خضراء" لا يوجد فيها انتشار واسع لكورونا.

وقال إدلشتاين، خلال زيارة لمستشفى "وولفسون" في مدينة حولون، أنه "كانت هناك أفكار حول إغلاق خلال نهايات الأسبوع"، لكن "باستثناء إزعاج الجمهور، لا تسهم في شيء. ولا يوجد إثبات على أن هذه القيود تساعد" في كبح الفيروس.

وأضاف إدلشتاين أن "ثمة أمرا واحدا واضحا قبيل اجتماع غد (لكابينيت كورونا)، وهي أنه إذا لم يتم فرض إغلاق كامل في نهايات الأسبوع، فإنه لا توجد أي جدوى بالقيود الجزئية التي تتم في نهايات الأسبوع".

واعتبر إدلشتاين أنه "حتى الآن لجمنا الارتفاع في عدد مرضى كورونا. لكن لن نتمكن من العيش لفترة طويلة مع هذه الأعداد. وسنبذل جهدا من أجل إدخال معايير موحدة للقيود في مجالات مختلفة".

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، خلال اجتماع لجنة كورونا في الكنيست، إن المجلس بلور خطة نسمح بالسفر من إسرائيل إلى عشر دول "خضراء" لا يوجد فيها انتشار واسع لكورونا، والسماح لمواطني هذه الدول بالسفر إلى إسرائيل. وشدد على أن "الإسرائيليين الذين يسافرون إلى هذه الدول لن يكونوا ملزمين بحجر صحي بعد عودتهم".