كورونا في الضفة: تمديد حالة الطوارئ والسماح بفتح المقاهي والمطاعم والنوادي الرياضية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، مرسوما بتمديد حالة الطوارئ لمواجهة استمرار وباء كورونا المستجد (كوفيد- 19)، لمدة ثلاثين يوما، فيما أعلنت الحكومة الفلسطينية، فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية وفق بروتكولات وزارة الصحة، مع الاستمرار بالإغلاق الأسبوعي من مساء الخميس حتى صباح الأحد.

وجاء قرار عباس، بعد أن قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، خلال المؤتمر الصحافي، إن "الحكومة رفعت توصية للرئيس (محمود عباس) بتجديد حالة الطوارئ لشهر آخر لمواجهة فيروس كورونا".

وتستمرّ حالة الطوارئ، بدءا من اليوم الثلاثاء.

وقال ملحم، خلال كلمته: "تفتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية وفق بروتكولات وزارة الصحة مع الاستمرار بالإغلاق الأسبوعي من مساء الخميس حتى صباح الأحد (...) وقررنا إغلاق المناطق المصابة في القرى والأحياء داخل وخارج المدن، ومنع إقامة الأعراس والاستمرار في إغلاق قاعات الأفراح".

الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم (وفا)

وأوضح ملحم، أن رئيس الحكومة، محمد اشتية، ترأس اليوم، اجتماعا لمجلس الوزراء وآخر للجنة الطوارئ العليا، تم خلالهما مناقشة الإجراءات المتعلقة بمواجهة الفيروس، والتدابير الوقائية حتى نهاية الشهر الجاري، لافتا إلى أنه "استنادا إلى التوصيات الصادرة عن الاجتماعين وتوصيات اللجنة الوبائية"، فقد تقرر العمل بالإجراءات التالية:

- تشكيل لجنة متابعة يومية من مختلف الوزارات والأجهزة الأمنية بقيادة وزارتي الداخلية والصحة، لمتابعة الجهد الميداني لمكافحة الفيروس، والقيام بعمليات التفتيش والرقابة الميدانية عبر لجان خاصة.

- تشديد الرقابة على الأماكن العامة، والتأكد من تقيد أصحاب المنشآت التجارية والصناعية والمواصلات العامة، بالتدابير الوقائية، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في القانون بحق المخالفين.

- يقوم الوزراء بتحديد أعداد الموظفين للقيام بالمهام المطلوبة في وزاراتهم وتكليف باقي الموظفين بالعمل في المديريات لتعزيز دورها في تقديم الخدمات للمواطنين.

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- السماح بفتح المقاهي والمطاعم والنوادي الرياضية وفق بروتوكولات وزارة الصحة، بطاقة تشغيلية لا تزيد على 50%، وذلك بعد التوقيع على تعهد لدى المحافظين بالالتزام بتلك البروتوكولات.

- منع إقامة الأعراس وبيوت والعزاء وإغلاق صالات المناسبات، ومنع أي تجمعات أخرى.

- الاستمرار بالإغلاق الأسبوعي، من الساعة التاسعة من مساء الخميس وحتى صباح الأحد، مع استمرار العمل خلال بقية أيام الأسبوع بالفتح من الساعة السابعة صباحا وحتى الثانية عشرة ليلا.

- إغلاق المناطق المصابة في القرى والمخيمات والأحياء داخل المدن.

- تفعيل لجان الطوارئ في المحافظات لتقديم المساعدة للطواقم الطبية وتكثيف المراقبة لضمان السلامة العامة.

- دعوة العمال لتوخي التدابير الوقائية وعدم التنقل اليومي بين أماكن عملهم وأماكن سكنهم.

- زيادة ساعات البرامج الإذاعية والتلفزيونية للتوعية بمخاطر المرض والحث على غسل الأيادي والتباعد وارتداء الكمامات لتجنب الإصابة بالفيروس.