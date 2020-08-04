- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا في الإمارات.. "صفر وفيات" لليوم الرابع على التوالي والان مع التفاصيل
الثلاثاء 4 أغسطس 2020
لليوم الرابع على التوالي، لم تسجل دولة الإمارات وفيات من جراء مرض "كوفيد 19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.
وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام)، الثلاثاء، أن البلاد لم ترصد أي وفاة بسبب الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مثلما يحدث منذ بداية شهر أغسطس الجاري.
ونقلت "وام" عن وزارة الصحة الإماراتية قولها، إنه تم الكشف عن 189إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة.وذكرت الصحة الإماراتية أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 61352 حالة.
كما أعلنت الوزارة شفاء 227 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض "كوفيد 19" بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يصل مجموع حالات التعافي إلى 55090.
وفي السياق ذاته، ذكرت الصحة الإماراتية أنها أجرت 29398 فحصا جديدا خلال الـ24 ساعة الماضية، تماشيا مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا.
وشملت الفحوص فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا في الإمارات.. "صفر وفيات" لليوم الرابع على التوالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.