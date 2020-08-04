شكرا لقرائتكم خبر عن «مأساة رهيبة».. أول تعليق من أمريكا على انفجار بيروت والان نبدء بالتفاصيل

أبدت السفيرة الأمريكية في لبنان، دوروثي شيا، تعاطفها مع ضحايا انفجار بيروت. وقالت: "عقب مشاهدتنا الانفجارات المروعة في الميناء مساء اليوم، نتعاطف بقلوبنا مع الضحايا وأسرهم، ونعزي الشعب اللبناني على الخسائر جراء هذه المأساة الرهيبة".

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