اخبار العالم

وزير الداخلية يكشف سبب انفجار بيروت والمستشفيات تمتلئ بالجرحى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يكشف سبب انفجار بيروت والمستشفيات تمتلئ بالجرحى والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، إن موادا شديدة الانفجار انفجرت في مرفأ بيروت، وبانتظار التحقيقات، وفق قناة الإخبارية.

فيما عجز مستشفى الجامعة الأمريكية ببيروت عن استقبال الجرحى بعد تعرضه لأضرار جسيمة جراء الانفجار. وذكرت وسائل إعلام محلية، أن مستشفيات بيروت تمتلئ بجرحى الانفجار الهائل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية يكشف سبب انفجار بيروت والمستشفيات تمتلئ بالجرحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا