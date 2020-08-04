شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يكشف سبب انفجار بيروت والمستشفيات تمتلئ بالجرحى والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، إن موادا شديدة الانفجار انفجرت في مرفأ بيروت، وبانتظار التحقيقات، وفق قناة الإخبارية.

فيما عجز مستشفى الجامعة الأمريكية ببيروت عن استقبال الجرحى بعد تعرضه لأضرار جسيمة جراء الانفجار. وذكرت وسائل إعلام محلية، أن مستشفيات بيروت تمتلئ بجرحى الانفجار الهائل.