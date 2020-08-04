شكرا لقرائتكم خبر عن «دياب» يعلن «الأربعاء» يوم حداد على ضحايا انفجار بيروت والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسّان دياب، غدًا الأربعاء، يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار في مرفأ بيروت.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية قد تفقّد موقع الانفجار في مرفأ بيروت برفقة وزيري الداخلية محمد فهمي والأشغال ميشال نجّار.