شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: إصابات انفجار بيروت تجاوزت الـ 1000 والان نبدء بالتفاصيل

كشفت مصادر عن أن عدد إصابات انفجار بيروت تجاوز 1000 إصابة، وفق قناة الإخبارية. وكان رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون وجه كل القوى المسلحة بالعمل على معالجة تداعيات الانفجار الكبير وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة من العاصمة والضواحي لضبط الأمن. كما طلب الرئيس اللبناني تقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين على نفقة وزارة الصحة اللبنانية، وتأمين الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات.

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