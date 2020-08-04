شكرا لقرائتكم خبر عن تعاطف إماراتي مع سكان بيروت و«خليفة» يتشح بعلم لبنان والان نبدء بالتفاصيل

أبدت الإمارات تعاطفها مع سكان العاصمة اللبنانية بعد الانفجار الذي شهدته بيروت اليوم. فيما اتشح برج خليفة بعلم لبنان تضامنا من ضحايا حادث مرفأ بيروت.

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