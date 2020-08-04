شكرا لقرائتكم خبر عن «عون» يوجّه بالعمل على معالجة تداعيات انفجار بيروت والان نبدء بالتفاصيل

تابع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون تفاصيل الانفجار الكبير الذي وقع في مرفأ بيروت، وأعطى توجيهات إلى كل القوى المسلحة بالعمل على معالجة تداعيات الانفجار الكبير وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة من العاصمة والضواحي لضبط الأمن.

كما طلب الرئيس اللبناني تقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين على نفقة وزارة الصحة اللبنانية، وتأمين الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات.