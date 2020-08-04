شكرا لقرائتكم خبر عن «عون» يوجّه بالعمل على معالجة تداعيات انفجار بيروت والان نبدء بالتفاصيل
كما طلب الرئيس اللبناني تقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين على نفقة وزارة الصحة اللبنانية، وتأمين الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات.
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