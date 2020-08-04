شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بيروت يبكي بعد "انفجار المرفأ": نكبة حلت بلبنان والان نبدء بالتفاصيل
وقال المحافظ في تصريحات تلفزيونية : أن حريقا نشب في المرفأ فحضر عدد من عناصر البلدية للسيطرة على النيران وبعدها بقليل وقع الانفجار الكبير ولم نرى اين ذهب عناصر البلدية ونفتش عليهم حتى الان
وأضاف: هذا الحريق والدمار يشبه ما حدث باليابان بهيروشيما وناجازاكي هذه نكبة وطنية وهذه مصيبة على لبنان وما نعرف كيف سنخرج منها ونحاول أن نمتلك الشجاعة ونتمالك حالنا -وبكى محافظ بيروت وهو يدلى بتصريحاته- وناشد الشعب اللبناني أن يتماسك .
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