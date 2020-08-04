شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع اليمني ينوه بمواقف "التحالف" : ستظل خالدة في ذاكرتنا والان نبدء بالتفاصيل

نوه وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي بمواقف دول تحالف دعم الشرعية في بلاده بقيادة المملكة ، ووقفتهم الأخوية إلى جانب الشعب اليمني في معركة استعادة الأمن والاستقرار ومواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية وصد المساعي الإيرانية الهادفة لزعزعة الأمن العربي.

وأفاد موقع ( سبتمبر نت ) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن الفريق المقدشي قام اليوم -يرافقه محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، وعدد من مديري دوائر وزارة الدفاع اليمنية- بزيارة إلى مقر قيادة قوات التحالف الداعمة للشرعية بمحافظة مأرب اليمنية، وكان في استقبالهما قائد قوات التحالف العربي اللواء الركن يوسف الشهري.

وأشار وزير الدفاع اليمني إلى التضحيات الغالية التي يقدمها الأشقاء العرب في معركة الدفاع العربي المشترك, مؤكداً أن تلك الدماء العربية التي تُسكب على التراب اليمني الطاهر هي تعبير عن أصالة وعمق الروابط والعلاقات الأخوية ووحدة الدم والمصير.

وثمّن المقدشي ما يقدمه الأشقاء من دعم وإسناد لإخوانهم في القوات المسلحة اليمنية, مؤكداً أن تلك الوقفة الثابتة ستظل خالدة في ذاكرة الشعب اليمني.

وأوضح أن الشعب اليمني وقواته المسلحة ماضون في معركة تحرير العاصمة صنعاء وكل المناطق والمدن اليمنية مهما كانت التضحيات، وعازمون على إنهاء ميليشيا التمرد والانقلاب الحوثية التي تعيث في الأرض الفساد وترتكب الجرائم والانتهاكات بحق اليمنيين خدمةً لمشاريع إيرانية خبيثة تستهدف تصدير الفوضى والخراب إلى المنطقة وتحويل اليمن إلى منصة لزعزعة الأمن بالمنطقة وتهديد المصالح العالمية.