شكرا لقرائتكم خبر عن الصليب الأحمر بلبنان: عدد الاصابات لا يحصى والان نبدء بالتفاصيل

افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" أن عدد الإصابات لا يحصى وأن فرق الصليب الأحمر تعمل على إسعاف المصابين ونقلهم الى المستشفيات. وتعمل فرق الجيش والقوى الأمنية على تسهيل حركة السير لافساح المجال امام سيارات الاسعاف والدفاع المدني للتحرك. أعلن الصليب الأحمر ان "اكثر من 30 فرقة تستجيب لاسعاف المصابين بعد الانفجار في مستودع المفرقعات في مرفأ بيروت"

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