شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. أول ظهور للحريري بعد انفجارمرفأ بيروت والان نبدء بالتفاصيل

ظهر سعد الحريري رئيس وزراء لبنان السابق قبل قليل في أول ظهور له بعد الانفجار الذى وقع فى مستودع متفجرات داخل مرفأ بيروت.

وظهر الحريري فى داخل أحد الأبنية برفقة وليد جنبلاط الذى ذهب إلى الحريري للاطمئنان عليه حيث وقع الانفجار بالقرب من منزله .

وكان حريقاً كبيراً اندلع - حسب وكالة الأنباء اللبنانية - في العنبر رقم 12 بالقرب من إهراءات القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت اصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران .